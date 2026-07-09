San Cataldo. Il 13 luglio convocato Consiglio Comunale per rottamazione dei carichi relativi alle entrate comunali

SAN CATALDO. Il prossimo 13 luglio 2026 è convocato il Consiglio Comunale per deliberare sull’applicazione della rottamazione quinquies per i carichi relativi alle entrate comunali affidati all’Agente della Riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione).Si precisa che la Rottamazione Quinquies (nazionale) consente ai cittadini di estinguere i debiti relativi alle entrate comunali affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (es. multe, ici) pagando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale, oltre alle spese di notifica e a quelle per eventuali procedure esecutive. Sono invece integralmente azzerati gli interessi e le sanzioni.

Per quanto riguarda, invece, i tributi locali (es. IMU, TARI, CUP) affidati al concessionario esterno, il Consiglio Comunale discuterà e voterà entro l’estate un apposito regolamento per l’applicazione della Definizione Agevolata. Le tempistiche dell’approvazione di tale regolamento sono state condizionate dalla procedura ‘ attualmente in corso – di assegnazione della gara per il nuovo concessionario per la gestione della riscossione dei tributi, che verrà definita a breve; pertanto, il nuovo gestore dovrà adempiere all’applicazione del regolamento, se approvato dal Consiglio comunale.

Seguiranno ulteriori comunicazioni ufficiali per tenere informata la cittadinanza su questa importante opportunità.