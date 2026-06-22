Caltanissetta, il 7 luglio presentazione del libro “Oltre il movimento, la mia storia, la mia missione” di Salvatore Pioggia

CALTANISSETTA – Il mondo del benessere e della cultura sportiva si arricchisce di un nuovo importante tassello. Il prossimo 7 luglio alle ore 19:30, la città di Caltanissetta ospiterà la presentazione ufficiale del libro “Oltre il movimento, la mia storia, la mia missione” di Salvatore Pioggia, un’opera che promette di ispirare e guidare i lettori verso una visione più profonda della cura di sé.

L’evento si terrà in una cornice d’eccezione: lo studio palestra MYFIT, situato in via Pietro Nenni, 20. La scelta della location non è casuale: lo studio rappresenta da tempo un punto di riferimento per chiunque intenda lo sport non solo come allenamento fisico, ma come vero e proprio stile di vita. Un incontro tra autore e pubblico. La presentazione sarà l’occasione ideale per conoscere da vicino l’autore, ripercorrendo le tappe del percorso narrativo descritto nel libro. Il testo, come suggerisce il titolo, non si limita a trattare la disciplina sportiva, ma si addentra nel vissuto personale dell’autore, trasformando la propria esperienza in una missione dedicata alla salute e alla consapevolezza corporea.Al termine della presentazione, è previsto il firmacopie, momento dedicato all’interazione diretta con il pubblico, durante il quale sarà possibile approfondire i temi trattati e ricevere una dedica personalizzata.Invito alla partecipazioneL’invito è aperto a un pubblico ampio e variegato: sono attesi i tesserati della palestra, i pazienti, gli amici e, più in generale, tutti gli appassionati di sport, salute e benessere del territorio nisseno. Sarà un’opportunità unica per confrontarsi su nuove metodologie, riflessioni personali e sull’importanza di mantenere uno stile di vita sano e attivo. Data l’importanza dell’evento e per garantire la migliore organizzazione degli spazi e dell’accoglienza, gli organizzatori richiedono gentilmente la conferma della presenza. Coloro che desiderano partecipare dovranno effettuare l’accreditamento preventivo (secondo le modalità indicate dalla segreteria dello studio palestra MYFIT). Un piccolo passo necessario per accogliere al meglio tutti gli ospiti in questa giornata dedicata alla cultura del benessere. Per maggiori informazioni e per confermare la propria presenza, si prega di contattare direttamente la segreteria dello studio MYFIT attraverso l’indirizzo email: myfitcl@gmail.com.