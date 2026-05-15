Sinner-Medvedev: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) –

Jannik Sinner a caccia della finale agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, venerdì 15 maggio, il tennista azzurro sfida il russo Daniil Medvedev – in diretta tv e streaming, anche in chiaro – nel penultimo atto del Masters 1000 di Roma. Sinner è reduce dalla vittoria nei quarti contro un altro russo, Andrej Rublev, che gli è valsa, raggiungendo, per il secondo anno consecutivo, la semifinale del torneo di casa. Prima di Rublev, Sinner, dopo il bye del primo turno, ha eliminato Ofner all'esordio, Popyrin nel terzo e Pellegrino nel derby italiano degli ottavi. Medvedev invece è riuscito a battere Machac, Llamas Ruiz, Tirante e il giovane Landaluce nei quarti, al termine di una partita maratona terminata al terzo set. La sfida tra Sinner e Medvedev è in programma oggi, venerdì 15 maggio, alle ore 19 sul Centrale del Foro Italico. I due tennisti si sono affrontati in ben 16 precedenti, con l'azzurro che conduce il parziale 9-7. Nell'ultimo incrocio a trionfare è stato proprio Sinner, che si è imposto nella finale del Masters 1000 di Indian Wells trionfando in due set con un doppio tie break. Sinner-Medvedev sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche in chiaro su Tv8. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Tv8.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)