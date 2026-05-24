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Serie A, oggi Milan-Cagliari 1-0 – La partita in diretta

AdnKronos

Serie A, oggi Milan-Cagliari 1-0 – La partita in diretta

Dom, 24/05/2026 - 20:09

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(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 24 maggio, i rossoneri ospitano il Cagliari a San Siro nell'ultima partita stagionale. I rossoneri, terzi in classifica, vanno a caccia dei punti cruciali per assicurarsi la qualificazione alla prossima Champions League. Calcio d'inizio alle 20:45. 
Dove vedere Milan-Cagliari? La partita sarà visibile in diretta e in esclusiva su Dazn.  Partita visibile anche in streaming sull'app di Dazn. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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