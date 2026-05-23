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Serie A, oggi Bologna-Inter – La partita in diretta

AdnKronos

Serie A, oggi Bologna-Inter – La partita in diretta

Sab, 23/05/2026 - 17:35

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(Adnkronos) – Torna in campo l'Inter, per l'ultima giornata della stagione 2025-26. Oggi, sabato 23 maggio, i campioni d'Italia affrontano il Bologna in trasferta al Dall'Ara. I rossoblù di Vincenzo Italiano (55 punti) sono già certi di chiudere il campionato all'ottavo posto. 
Dove vedere Bologna-Inter? La partita sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214).  Bologna-Inter è visibile anche in streaming sull'app di Dazn. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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