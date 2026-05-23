Serie A, oggi Bologna-Inter – La partita in diretta

(Adnkronos) – Torna in campo l'Inter, per l'ultima giornata della stagione 2025-26. Oggi, sabato 23 maggio, i campioni d'Italia affrontano il Bologna in trasferta al Dall'Ara. I rossoblù di Vincenzo Italiano (55 punti) sono già certi di chiudere il campionato all'ottavo posto.

Dove vedere Bologna-Inter? La partita sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Bologna-Inter è visibile anche in streaming sull'app di Dazn.

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