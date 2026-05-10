San Cataldo. L’associazione Ornitologica Centro Sicilia ha rinnovato il suo direttivo per il triennio 2026/29

SAN CATALDO. Passaggio di testimone all’associazione ornitologica centro Sicilia di San Cataldo. Dopo 3 anni di presidenza e di tantissime iniziative il presidente Ignazio Raimondi, lascia spazio a un componete storico e socio fondatore dell’associazione… si tratta di Giuseppe Cravotta già segretario anni addietro… che con entusiasmo e competenza si candida alla guida ottenendo il consenso unanime dei soci votanti.

Cravotta sarà così coadiuvato.. -Vicepresidente: Rino BancheriGli altri componenti del direttivo – Segretario: D’angelo Salvatore – Tesoriere: Galota Alfonso – Consigliere: Raimondi Ignazio – Revisori dei conti: Callari Ludovico e Silvio Abbate.

Il neo presidente ringraziando tutti per la fiducia concessa,si ripromette, di promuovere l’ornitologia su più fronti, con manifestazioni e altro,cercando di sensibilizzare soprattutto i bambini a questo mondo che sicuramente è genuino ed insegna cosa vuol dire benessere animale,cosa vuol dire prendersi cura di qualcosa ,valori che oggi si sono di gran lunga persi tra le nuove leve.