Roland Garros, da Berrettini e Paolini a Cobolli-Pellegrino: programma e dove vederlo in tv

(Adnkronos) – Il Roland Garros 2026 torna in campo con il primo turno. Oggi, lunedì 25 maggio, lo Slam parigino si tinge ancora una volta d'azzurro con i debutti di Jasmine Paolini e Matteo Berrettini, oltre al derby italiano tra Andrea Pellegrino, sorpresa degli ultimi Internazionali, e Flavio Cobolli. In campo anche Swiatek e Rybakina nel tabellone femminile, Shelton, Ruud, De Minaur e Auger-Aliassime in quello maschile. Il programma completo di oggi al Roland Garros. COURT PHILIPPE-CHATRIER – dalle ore 12:00 [WC] E. Jones (AUS) – [3] I. Swiatek (POL) V. Erjavec (SLO) – [2] E. Rybakina (KAZ) [32] U. Humbert (FRA) – A. Mannarino (FRA) non prima delle 20:15 [WC] H. Gaston (FRA) – [WC] G. Monfils (FRA) COURT SUZANNE-LENGLEN – dalle ore 11:00 [22] A. Rinderknech (FRA) – [Q] J. Rodionov (AUT) [7] E. Svitolina (UKR) – A. Bondar (HUN) [WC] T. Rakatomanga Rajaonah (FRA) – [6] A. Anisimova (USA) D. Merida (ESP) – [5] B. Shelton (USA) COURT SIMONNE-MATHIEU – dalle ore 11:00 [13] J. Paolini (ITA) – D. Yastremska (UKR) S. Wawrinka (SUI) – [LL] J. De Jong (NED) [15] C. Ruud (NOR) – [Q] R. Safiullin A. Zakharova – [10] K. Muchova (CZE) COURT 14 – dalle ore 11:00 [8] A. De Minaur (AUS) – [Q] T. Samuel (GBR) T. Maria (GER) – [23] E. Mertens (BEL) [Q] K. Quevedo (ESP) – [WC] L. Jeanjean (FRA) [10] F. Cobolli (ITA) – [Q] A. Pellegrino (ITA) COURT 7 – dalle ore 11:00 [Q] M. Chawalinska (POL) – Q. Zheng (CHN) E. Spizzirri (USA) – [19] F. Tiafoe (USA) I. Buse (PER) – [11] A. Rublev A. Parks (USA) – [24] L. Fernandez (CAN) COURT 6 – dalle ore 11:00 P. Carreno Busta (ESP) – [12] J. Lehecka (CZE) T. Kokkinakis (AUS) – T. Atmane (FRA) [29] J. Ostapenko (LAT) – E. Seidel (GER) [25] D. Shnaider – R. Zarazua (MEX) COURT 8 – dalle ore 11:00 L. Van Assche (FRA) – P. Kypson (USA) J. Munar (ESP) – H. Hurkacz (POL) [WC] A. Urhobo (USA) – K. Boulter (GBR) C. Osorio (COL) – [14] E. Alexandrova COURT 4 – dalle ore 11:00 [20] L. Samsonova – J. Teichmann (SUI) J. Grabher (AUT) – [Q] R. Sramkova (SVK) M. Navone (ARG) – J. Brooksby (USA) [25] F. Cerundolo (ARG) – B. Van De Zandschulp (NED) COURT 5 – dalle ore 11:00 [Q] S. Bandecchi (SUI) – [31] C. Bucsa (ESP) P. Marcinko (CRO) – E. Lys (GER) [Q] E. Nava (USA) – C. Ugo Carabelli (ARG) Y. Wu (CHN) – M. Giron (USA) COURT 9 – dalle ore 11:00 D. Kasatkina (AUS) – Z. Sonmez (TUR) R. Bautista Agut (ESP) – [31] B. Nakashima (USA) P. Udvardy (HUN) – V. Golubic (SUI) R. Collignon (BEL) – A. Vukic (AUS) COURT 12 – dalle ore 11:00 A. Shevchenko (KAZ) – A. Michelsen (USA) A. Kovacevic (USA) – [27] R. Jodar (ESP) T. Gibson (AUS) – Y. Putintseva (KAZ) K. Rakhimova (UZB) – J. Cristian (ROU) COURT 13 – dalle ore 11:00 M. Llamas Ruiz (HUN) – M. Berrettini (ITA) M. Joint (AUS) – [28] A. Potapova (AUT) R. Hijikata (AUS) – [24] T. Paul (USA) [Q] H. Gyo (CHN) – M. Kessler (USA) Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)