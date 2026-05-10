Milan, infortunio per Pulisic: salta la sfida con Atalanta

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Infortunio per Christian Pulisic prima di Milan-Atalanta, in programma oggi, domenica 10 maggio. L'attaccante statunitense si è fermato nella rifiniutura del big match della 36esima giornata di Serie A. Pulisic ha riportato un problema fisico al gluteo, con Massimiliano Allegri che non lo ha quindi inserito tra i convocati per la sfida di San Siro. Quando torna Pulisic? Nei prossimi giorni sono previsti gli esami strumentali dell'attaccante del Milan, che salterà quindi la sfida con l'Atalanta ed è da considerare il bilico anche per la trasferta contro il Genoa della prossima giornata. La speranza di Allegri è di ritrovarlo in ogni caso per l'ultimo turno, da giocare in casa contro il Cagliari. Il Milan arriva al rush finale di campionato in piena lotta per la Champions League. La vittoria di ieri della Juventus, che ha battuto 1-0 al Lecce, ha portato al sorpasso dei bianconeri, che si sono presi il terzo posto e si ritrovano con un punto di vantaggio sui rossoneri, mentre la Roma insegue, quinta, a tre punti di distacco dal quarto posto attualmente occupato dalla squadra di Allegri.

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