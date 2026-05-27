Le Considerazioni finali, venerdì 29 maggio la diretta Adnkronos dall’assemblea della Banca d’Italia

(Adnkronos) – L'instabilità internazionale, lo stato di salute dell'economia, in Italia e a livello globale, le condizioni del credito e del sistema finanziario saranno al centro delle Considerazioni finali del Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta. In occasione della pubblicazione della Relazione annuale sul 2025 di Via Nazionale, venerdì 29 maggio dalle ore 10, l'Adnkronos sarà in diretta streaming sul sito e sul canale youtube dell'agenzia per ascoltare e commentare le parole del numero uno di Palazzo Koch. In studio, insieme a i vicedirettori Fabio Insenga e Giorgio Rutelli, saranno presenti gli economisti Gloria Bartoli (Luiss) e Paolo Guerrieri (Sciences Po). In collegamento dalla Banca d'Italia, gli inviati dell'agenzia raccoglieranno le reazioni e le analisi delle personalità che parteciperanno all'assemblea.

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