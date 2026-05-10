Hantavirus: Min. Salute, no rischio pandemia, 4 italiani ok

– “Attualmente non c’e’ nessun allarme e soprattutto parliamo di un virus che e’ molto diverso rispetto a quello del Covid. La differenza fondamentale sta nella contagiosita’: parliamo di un virus a basso contagio. Ricordiamo che la principale trasmissione di questo virus e’ attraverso gli escreti di roditori, quindi saliva e urina, feci e solo in piccolissima parte per via aerea ed interumana”.

Lo ha detto Mara Campitiello, capo del Dipartimento prevenzione del Ministero della Salute, a Rai News24. “Abbiamo sicuramente un periodo di incubazione piuttosto lungo, quindi e’ assolutamente giusto consigliare l’isolamento fiduciario. I quattro passeggeri non presentano alcun sintomo. Quindi senza fare allarmismi, la situazione – ha concluso – non e’ paragonabile al momento a quella del Covid. Siamo lontani sicuramente da una pandemia”