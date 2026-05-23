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Ecofin informale a Cipro, per l’Italia continua la partita della flessibilità – Le videonews dall’inviato

AdnKronos

Ecofin informale a Cipro, per l’Italia continua la partita della flessibilità – Le videonews dall’inviato

Sab, 23/05/2026 - 11:44

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(Adnkronos) – Terminato l'Ecofin informale a Cipro, dopo l'Eurogruppo di ieri. Per l'Italia, rappresentata dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti che è dovuto rientrare a Roma ieri, continua la partita della flessibilità per affrontare la crisi energetica. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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