Ecofin informale a Cipro, per l’Italia continua la partita della flessibilità – Le videonews dall’inviato

(Adnkronos) – Terminato l'Ecofin informale a Cipro, dopo l'Eurogruppo di ieri. Per l'Italia, rappresentata dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti che è dovuto rientrare a Roma ieri, continua la partita della flessibilità per affrontare la crisi energetica.
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(Adnkronos) – Terminato l'Ecofin informale a Cipro, dopo l'Eurogruppo di ieri. Per l'Italia, rappresentata dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti che è dovuto rientrare a Roma ieri, continua la partita della flessibilità per affrontare la crisi energetica.