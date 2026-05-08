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Belluno, bimbo di 6 anni morto a Sedico: è stato schiacciato da un muletto

AdnKronos

Belluno, bimbo di 6 anni morto a Sedico: è stato schiacciato da un muletto

Ven, 08/05/2026 - 23:47

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(Adnkronos) – Un bambino di sei anni è morto a Sedico, in provincia di Belluno. Le cause sono ancora in corso di accertamento da parte dello Spisal e della Polizia ma, riferisce il 'Corriere delle Alpi', il bimbo sarebbe rimasto schiacciato da un muletto. L’incidente è avvenuto intorno alle 18.30. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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