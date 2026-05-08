Al “Tomaselli” doppio obiettivo storico per la Nissa con la Gelbison: conquistare la prima vittoria e la prima finale play off di serie D

Un posto per la finale play off, da giocare, come la stessa semifinale, nel proprio stadio. E’ la prospettiva con vista finale, quella che la Nissa ha a portata di mano domenica con la gara Nissa- Gelbison valevole quale semifinale play off del girone I di serie D.

Il match, che inizierà alle 16, inutile sottolinearlo, è di grande importanza: vincerlo infatti, permetterebbe alla Nissa di conquistare la finale play off, ma anche di dare un senso diverso al suo campionato che ha chiuso al secondo posto.

Tutto questo lo sa molto bene il presidente Luca Giovannone che è tornato ad invitare la tifoseria biancoscudata a recarsi in gran massa allo stadio per sostenere una Nissa che, obiettivamente, sta bene, ma che necessita di quella spinta in più per provare a centrare la finale play off. La Nissa, nella sua storia, ha sempre perso nei play off di serie D e non ha mai conquistato la finale.

Concludere bene i play off certamente contribuisce a far acquisire alla Nissa punteggio da inserire nella graduatoria per i ripescaggi. Non che si tratti di nulla di decisivo sul piano dei numeri, ma è certo che costituisce comunque un qualcosa che, se conquistato, andrebbe in qualche modo ad aumentare il punteggio della Nissa in chiave ripescaggio, addolcendo un finale di stagione purtroppo reso amaro dalla vittoria del Savoia in campionato.

La Nissa, di certo, ha oggi l’obbligo di chiudere in bellezza: lo deve alla Città, agli sponsor, ad una dirigenza che non ha fatto mancare niente ai giocatori, ma anche agli stessi tifosi che avranno modo di tifare dalla nuova curva nord dedicata alla memoria di “Totò Teschio”.

Insomma, una Nissa che può e deve dare il massimo a sua disposizione senza tirarsi indietro in alcun modo. La squadra non può e non deve concedersi distrazioni o leggerezze; il percorso di maturazione del gruppo squadra dipende anche, e soprattutto, da partite come questa.

L’auspicio, pertanto, è che contro la Gelbison ci sia lo stadio pieno e carico, così come ha auspicato alla vigilia il presidente Luca Giovannone che evidentemente, ci terrebbe a conquistare la finale play off facendo leva sull’appoggio incondizionato del pubblico biancoscudato.

La probabile formazione dovrebbe essere con: Castelnuovo, Megna, Tamajo, Provenzano, Bruno, Cusumano, Rapisarda, Terranova e De Felice. Arbitrerà l’atteso confronto Cataldo Zito di Rossano. (Foto Fabrizio Vicari – Nissa FC)