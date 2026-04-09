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Terrorismo, Carrà (Lega): “Bene fermo tunisini, mai abbassare guardia su immigrazione”

Redazione

Terrorismo, Carrà (Lega): “Bene fermo tunisini, mai abbassare guardia su immigrazione”

Gio, 09/04/2026 - 16:35

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“Il fermo, oggi a Palermo, di due tunisini per istigazione al terrorismo è una buona notizia e ringraziamo ancora una volta la Polizia di Stato per la complessa attività di indagine con cui è stato scongiurato quello che avrebbe potuto rappresentare una fonte di pericolo per i nostri cittadini. Non bisogna mai abbassare la guardia sul tema dell’immigrazione, specie quando parliamo di persone che delinquono e che non meritano di stare nel nostro Paese. Un principio saldo a cui non rinunceremo mai e che rivendicheremo con forza anche sabato 18 aprile a Milano, insieme ai nostri amici Patrioti. Sì all’immigrazione controllata, No a chi non rispetta le nostre regole, la nostra cultura, le nostre tradizioni”.
Lo dichiara il deputato siciliano della Lega Anastasio Carrà.

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