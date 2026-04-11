Termovalorizzatori, M5s: “Da Schifani fumo negli occhi per corprire fallimenti”

“In Sicilia assistiamo da anni ai fallimenti della gestione targata Schifani, che si ripercuotono sui cittadini dell’Isola. In particolare, sulla gestione ambientale e dei rifiuti, l’amministrazione di centrodestra ha raccolto solo ritardi ed errori, mostrando un’incapacità imbarazzante. Adesso, Schifani prova a nascondere quei fallimenti dietro l’annuncio dell’attivazione dei termovalorizzatori entro il 2028, gettando fumo negli occhi dei siciliani. I soliti slogan, la solita vuota propaganda, la solita, totale assenza di visione, programmazione, trasparenza. Senza un lavoro serio su differenziata, riciclo ed economia circolare, che la destra siciliana non è stata in grado di mettere a terra, i termovalorizzatori non potranno risolvere gli enormi problemi che la Sicilia sta affrontando e ci troveremo di fronte soltanto all’ennesimo pretesto che Schifani userà per scaricare le colpe su qualcun altro. I siciliani meritano di più: risposte concrete, politiche serie, un’amministrazione capace. Purtroppo, questa destra non è in grado di offrire nessuna di queste cose”. Lo scrivono in una nota i parlamentari siciliani del Movimento 5 Stelle.