Il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa, Ermanno de Francisco, ha rigettato l’istanza presentata dall’assessorato regionale al Territorio, assistito dall’avvocatura di Stato, e confermato il proprio provvedimento monocratico dello scorso 25 aprile con il quale ha sospeso la revoca della concessione alla società Italo Belga che gestisce parte della spiaggia di Mondello a Palermo. Resta tutto fermo al 14 maggio, quando in sede collegiale, i giudici del Cga affronteranno l’istanza di sospensione presentata dalla società Italo Belga. Anche i bandi della Regione per l’assegnazione dei lotti resteranno sospesi fino alla decisione dei giudici amministrativi di secondo grado. (ANSA).
Spiaggia di Mondello, resta sospesa la revoca della concessione alla Italo Belga
Gio, 30/04/2026 - 10:45
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