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Spiaggia di Mondello, resta sospesa la revoca della concessione alla Italo Belga

Redazione 3

Spiaggia di Mondello, resta sospesa la revoca della concessione alla Italo Belga

Gio, 30/04/2026 - 10:45

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Il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa, Ermanno de Francisco, ha rigettato l’istanza presentata dall’assessorato regionale al Territorio, assistito dall’avvocatura di Stato, e confermato il proprio provvedimento monocratico dello scorso 25 aprile con il quale ha sospeso la revoca della concessione alla società Italo Belga che gestisce parte della spiaggia di Mondello a Palermo. Resta tutto fermo al 14 maggio, quando in sede collegiale, i giudici del Cga affronteranno l’istanza di sospensione presentata dalla società Italo Belga. Anche i bandi della Regione per l’assegnazione dei lotti resteranno sospesi fino alla decisione dei giudici amministrativi di secondo grado. (ANSA).

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