Archeologia, rinvenuta una fornace romana a Balestrate

Una fornace romana è stata rinvenuta a Balestrate, nel Palermitano, alla foce del fiume Jato. È l’ultimo di una serie di ritrovamenti che spostano le lancette della storia della borgata marinara a duemila anni fa all’epoca dei romani. Il ritrovamento lungo la costa è avvenuto grazie ad alcuni appassionati di storia ed è stato già segnalato alla Soprintendenza ai beni culturali di Palermo, che da tempo ha effettuato i sopralluoghi del caso. Ad oggi però si attendono ancora gli interventi di recupero. A segnalare la notizia è la cooperativa di comunità Terre delle Balestrate, che ha supportato l’attività degli storici e celebrerà queste scoperte il 9 e 10 maggio all’interno del festival dei Borghi dei tesori, con una passeggiata alla foce del fiume Jato, alla scoperta non solo della storia ma anche di curiosità legate all’habitat unico della zona. “Questo racconto – spiega Riccardo Vescovo, presidente della cooperativa – è un’opportunità unica non solo per conoscere la nostra storia ma anche per ammirare e approfondire la flora e la fauna presenti grazie alla collaborazione di esperti conoscitori della materia come il professor Inghilleri. Ringrazio Salvatore Campo e Nino Pagano per l’importante attività svolta. Pare siano stati fatti altri importanti ritrovamenti, cocci di anfore e antichi manufatti tra cui persino un misterioso chiodo che pare intatto. Questi reperti attenderebbero solo di essere messi in mostra. Non possiamo che rinnovare l’appello alle istituzioni affinchè capiscano quanto sia importante concentrare tempo e risorse su questo percorso di valorizzazione, capace di generare ricchezza e di ampliare l’offerta turistica locale in maniera strutturale. Bisogna creare al più presto un museo”. (Dire)