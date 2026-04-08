Salute

Sondaggio Demopolis, centrodestra in calo: sorpasso del campo largo

Redazione

Sondaggio Demopolis, centrodestra in calo: sorpasso del campo largo

Mer, 08/04/2026 - 19:09

Condividi su:

Se si tornasse oggi alle urne per le Elezioni Politiche, Fratelli d’Italia otterrebbe il 28,5%, confermandosi primo partito con un vantaggio di quasi 6 punti sul Partito Democratico, attestato al 22,6%. Terzo gradino del podio per il Movimento 5 Stelle al 13%. È il peso odierno dei partiti che emerge dal Barometro Politico di aprile dell’Istituto Demopolis. Più distanti Forza Italia che, con l’8,3%, supera la Lega in discesa al 7,2%. Stabile Alleanza Verdi Sinistra al 6,6%.

Avrebbe il 3,5% Futuro Nazionale, il nuovo partito fondato dal generale Vannacci dopo la sua rottura con Salvini. Sotto la soglia del 3%, al momento, Azione ed Italia Viva. Con un’affluenza in ripresa al 62%. L’onda lunga del Referendum sulla Giustizia e le preoccupazioni economiche legate alla guerra in Medio Oriente sembrano aver inciso sul consenso dei principali partiti. Secondo il trend Demopolis, il partito della Premier Giorgia Meloni perde 1 punto e mezzo, passando dal 30% di febbraio al 28,5 di oggi.

Lieve crescita dello 0,2% per il PD di Schlein e dello 0,5% per il M5S di Conte, già alle prese con la potenziale partita delle Primarie. Perde lo 0,5% Forza Italia, mentre si registra un calo più significativo, quasi 2 punti, della Lega, penalizzata anche dalla nascita della lista di Vannacci. Futuro Nazionale avrebbe oggi il 3,5%, circa 1 milione di voti, sottraendo – rispetto alle Europee del 2024 – l’1,3% a Salvini, l’1% a Fratelli d’Italia, ma attingendo anche al largo bacino dell’astensione. 

Particolarmente significativo, nell’analisi dell’Istituto diretto da Pietro Vento, risulta il peso delle 2 principali coalizioni, oggi più vicine rispetto ai mesi precedenti. I partiti del Centro Destra avrebbero il 45%. Il Campo Largo, costituito da PD, M5S, AVS, Più Europa ed IV, otterrebbe il 46%, superando oggi di 1 punto l’attuale maggioranza di Governo. Con due forze politiche minori, quelle di Vannacci e Calenda, la cui posizione non appare ancora definita.

La fotografia scattata da Demopolis dà il segno di una partita – quella delle future Elezioni Politiche – che si preannuncia decisamente aperta: lo scenario economico inciderà sul risultato ben più di qualunque eventuale legge elettorale. La tregua di 15 giorni tra Stati Uniti e Iran apre qualche speranza d’accordo, ma i timori economici degli italiani restano alti: dal costo e dalla disponibilità dei carburanti, indicato da oltre l’80%, con conseguenze estese anche al trasporto aereo, all’incremento delle bollette dell’energia e dei costi della spesa alimentare, con ulteriore riduzione del potere d’acquisto

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta