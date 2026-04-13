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Serie A, oggi Fiorentina-Lazio – Diretta

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Serie A, oggi Fiorentina-Lazio – Diretta

Lun, 13/04/2026 - 19:38

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(Adnkronos) – Torna in campo la Lazio. Oggi, lunedì 13 aprile, i biancocelesti volano a Firenze per sfidare la Fiorentina – in diretta tv e streaming – nella 32esima giornata di Serie A. La squadra di Sarri è reduce dal pareggio interno per 1-1 contro il Parma, mentre i viola sono stati battuti 3-0 dal Crystal Palace nell'andata dei quarti di finale di Conference League. Nell'ultima giornata di campionato invece la squadra di Vanoli ha vinto in trasferta con l'Hellas Verona 1-0.  Nella prossima giornata di Serie A, la Lazio sfiderà il Napoli in trasferta mentre la Fiorentina ospiterà il Sassuolo. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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