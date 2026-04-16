San Cataldo. Convocato il consiglio comunale per il 21 aprile: question time con quattro interrogazioni

SAN CATALDO. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria per il giorno 21 aprile 2026 alle ore 16:00. L’incontro si terrà presso l’Aula consiliare sala “Senatore Giuseppe Alessi”, situata al primo piano del Palazzo Comunale.

La seduta sarà dedicata al trattamento dei seguenti punti all’ordine del giorno:

Interrogazione consiliare a firma dei consiglieri comunali del gruppo “Partito Democratico”: Francesca Cammarata, Marco Cataldo Imera sullo stato di degrado e sulle condizioni di decoro urbano del cimitero comunale di San Cataldo.

Interrogazione consiliare a firma dei consiglieri comunali del gruppo “Partito Democratico”: Francesca Cammarata, Marco Cataldo Imera sulla partecipazione del comune ai bandi di finanziamento (anni 2022-2025) per interventi su strade comunali, viabilità e piste ciclabili.

Interrogazione consiliare a firma dei consiglieri comunali del gruppo “Le Spighe”: Emma Massimo Gianmichele, Fulco Chiara Maria sul contratto di quartiere II.

Interrogazione consiliare a firma dei consiglieri comunali del gruppo “Le Spighe”: Emma Massimo Gianmichele, Fulco Chiara Maria con risposta scritta e orale su modalità e criticità tecniche, violazioni normativa e opacità contabile del nuovo sistema di sosta tariffata.