Regionali. M5S: Schifani pronto a ricandidatura per 10 anni di programma? Peccato che dimentica Musumeci

“Il presidente Schifani ha evidentemente dimenticato che i 10 anni del centrodestra saranno completati proprio con la sua presidenza dato che nei 5 anni precedenti ha governato Musumeci. Peraltro l’attuale ministro della Protezione Civile, sta lavorando insieme ad altri pezzi di centrodestra, per ricandidarsi ancora alla presidenza della Regione Siciliana e sostituire proprio Schifani. Mentre loro si fanno la guerra, il centrodestra è scosso da gravissime inchieste, ma evidentemente né a Schifani, né a Musumeci interessa granché, l’importante è tenere la poltrona”.



Lo dichiara il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola a proposito delle dichiarazioni rese dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani in cui paventa la regola dei 10 anni di legislatura del centrodestra per completare un programma di governo.



“Se da un lato – continua Di Paola – il presidente Schifani convoca i capigruppo della sua maggioranza per le assenze in aula, forse farebbe bene a convocare i propri assessori, dato che il parlamento siciliano appena mercoledì, non ha potuto votare i provvedimenti di Sala d’Ercole proprio per l’assenza del suo assessore Daniela Faraoni” – conclude Di Paola.