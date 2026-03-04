Toyota rinnova l’impegno per l’inclusione ai giochi nazionali invernali

(Adnkronos) –

Toyota rinnova il proprio impegno nel sociale sostenendo la XXXVII edizione dei Giochi Nazionali Invernali di Special Olympics, in programma a Ovindoli, in Abruzzo, dal 2 al 6 marzo. In qualità di Mobility Partner, Toyota Italia mette a disposizione dell’organizzazione e degli atleti una flotta di 10 veicoli tramite KINTO, brand di mobilità del Gruppo. La flotta comprende sei vetture elettrificate con tecnologia Full Hybrid e quattro Toyota Proace Verso.





E’ per noi motivo di grande soddisfazione e orgoglio essere al fianco di Special Olympics Italia anche in questa edizione dei Giochi Nazionali Invernali. Sono sempre più numerosi gli appuntamenti che condividiamo con l’associazione durante l’anno e che ci danno il privilegio di vivere la passione e determinazione di questi atleti. Prendere parte ai Giochi è davvero suggestivo perché vuol dire toccare con mano la forza dello sport, grazie al quale persone con e senza disabilità intellettive possono allenarsi e gareggiare insieme. Questo vuol dire promuovere concretamente valori come inclusione, solidarietà e rispetto reciproco, principi che sono parte integrante del DNA di Toyota." hA detto Alberto Santilli, Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia



Siamo profondamente orgogliosi della partnership con Toyota, un rapporto che va ben oltre il semplice sostegno logistico: è un impegno condiviso verso una società più inclusiva, rispettosa e aperta alle opportunità per tutti. Una collaborazione che rappresenta un esempio concreto di come lo sport possa essere un potente veicolo di cambiamento sociale, abbattendo barriere culturali, pregiudizi e discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità intellettive." ha dichiarato Alessandra Palazzotti, Direttore Nazionale Special Olympics Italia.



