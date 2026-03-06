San Cataldo, domenica 8 marzo la Città ricorda il “dies natalis” del suo Santo Patrono

SAN CATALDO – La Città di San Cataldo, il prossimo 8 marzo, ricorderà il dies natalis di San Cataldo, nel 1341° anniversario della sua morte. Nella tradizione della Chiesa il “dies natalis” indica il giorno della nascita al cielo di un santo, momento che viene custodito come memoria viva della sua testimonianza di fede.
Anche la comunità sancataldese rinnova così il legame con il suo Patrono da cui la Città prende il nome. Alle ore 18.00 si svolgerà la Celebrazione Eucaristica alla quale prenderà parte la Confraternita di San Cataldo.