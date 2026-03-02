San Cataldo, commissariata la Confraternita del Patrono della Città di San Cataldo

SAN CATALDO. S.E. Mons. Mario Russotto, Vescovo di Caltanissetta, ha disposto con un Decreto, il commissariamento della Confraternita del Patrono della Città di San Cataldo. Nel Decreto si fa riferimento alla situazione della Confraternita, all’impossibilità, per diverse ragioni, di procedere alla convocazione dell’assemblea dei confrati per l’elezione del Direttivo e della terna per il ruolo di un nuovo Presidente, dopo l’uscente Salvatore Messina che termina il suo mandato iniziato tre anni fa.

Il Vescovo ha nominato Commissario straordinario e Legale rappresentante Daniele Maria al quale viene affidata la Confraternita.

Nel provvedimento di Mons. Russotto, viene espresso l’auspicio che questo tempo straordinario possa essere vissuto con zelo, spirito di fede, umiltà e servizio, affinchè la storica Confraternita di San Cataldo, continui a custodire e diffondere i valori della fede cristiana e della tradizione religiosa che la contraddistinguono.