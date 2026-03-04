Mussomeli, ex giocatore della Nazionale Nicola Legrottaglie nelle scuole e in un convegno serale sullo Sport

MUSSOMELI – Nicola Legrottaglie, dirigente sportivo ex giocatore della nazionale, a tutto campo a Mussomeli; infatti, nella mattinata di lunedì scorso è stato nelle scuole e nel pomeriggio al cine-teatro Manfredi dove ha incontrato scolaresche e sportivi. L’ iniziativa patrocinata dal Comune, è stata curata sinergicamente da associazioni locali e provinciali operanti nel terzo settore e dai rappresentanti di federazioni sportive. Nello specifico: Lions club Mussomeli e del Vallone, la Fidapa Mussomeli, e l’Aics della provincia di Agrigento. Questi i relatori che si sono alternati nel convegno serale: Giuseppe Petix vice presidente regionale Aics e Nicola Legrottaglie: poi Giuseppe Ansaldi per il Coni, Antonella Ansaldi per Panathlon. Moderatori sono stati, nella mattinata, il giornalista Gandolfo Maria Pepe, di pomeriggio, il giornalista Giuseppe Taibi. Presenti il capitano dei carabinieri di Mussomeli Lorenzo Pallotta, il maresciallo Lorenzo Chiatante e il luogotenente della Guardia di Finanza Salvo Imbesi. E’ stata una giornata dedicata allo sport. Nello specifico; di buon mattino presso la palestra “C .Tulumello” di Via Madonna di Fatima circa 400 bambini hanno partecipato insieme ai loro docenti all’ incontro con Nicola Legrottaglie a cui hanno fatto domande, e sono venuti fuori dei temi che saranno poi discussi nelle aule scolastiche; alle 11, altro appuntamento in contrada Prato presso l’auditorium ”Lillo Zucchetto, dove si sono alternati, prima l’Istituto “Virgilio”, e poi l’ “Hodierna”, con circa 800 ragazzi, che hanno partecipato a un focus sull inclusione, grazie all’associazione Empawer, provenienti dalla provincia di Catania, capitanati da Carmelo Culora, portando in scena un momento teatrale con il titolo “dall’ autogol al goal” ,e, poi, nel tardo pomeriggio, presso il cine-teatro Manfredi, parlando di sport, fede, e del ruolo della donna nel mondo sportivo, con un momento musicale affidato alla Leonardo ‘s Ensemble. Gli organizzatori hanno ringraziato i dirigenti scolastici dei tre istituti, Camerota (per il Comprensivo “L. Da Vinci” e “Virgilio”) e Cumella per l’Hodierna); l’amministrazione comunale, le associazioni Don Bosco, Chiaramontana, Milan club, Juventus club, Proloco, Fratres, Misericordia, Cisom, associazione Vita. Da sottolineare che gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria, che, a prima mattina, hanno accolto nella Palestra Comunale di Via Madonna di Fatima l’ex giocatore Nicola Legrottaglie, sono quelli della scuola “Leonardo Da Vinci”, che sono stati intrattenuti sul tema “sana e corretta alimentazione”. Nel pomeriggio, poi, al Cine-teatro “Manfredi”, gli alunni della Leonardo’s Ensemble, guidati dai docenti dell’indirizzo musicale, si sono esibiti durante il convegno dedicato al rapporto tra sport, fede e salute e all’impegno delle donne nello sport e nella società. “È stato uno di quegli incontri che fanno centro, hanno commentato dal “Virgilio”. Nicola Legrottaglie, ex giocatore e ora allenatore di calcio, ha lasciato ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze numerosi spunti di riflessione su quella che è la partita della vita, che ognuno di loro è chiamato a giocare. Una grande metafora per far capire come i veri valori, autentici, siano indispensabili per affrontare una partita così impegnativa, proprio come nel calcio. “I valori sono come le scarpette del calciatore: se non sono buone giochi male”. E così, se giochiamo la partita della vita con valori buoni, saldi e autentici, siamo portati a dare il meglio di noi stessi. In campo, come nella vita, ciò che conta è il coraggio, il sacrificio, l’umiltà, ma anche l’integrità e la speranza. Parole cariche di fiducia e di significato, che sono arrivate dritte al cuore dei nostri alunni e delle nostre alunne. Ringraziamo Nicola Legrottaglie e tutti coloro che hanno reso possibile questo incontro. Complimenti agli organizzatori. Questo l’intervento ed il commento dell’assessore allo sport, nonché vice sindaco, Seby Lo Conte: “Questa mattina è stato un vero piacere partecipare all’iniziativa organizzata dal Lions Club, rappresentato dal Presidente Gianpeppino Di Maria, dalla FIDAPA nella persona della presidente Josella Schifano e dall’AICS nella persona del vicepresidente Mariogero Taibi. Grazie alla splendida amicizia che lega lui e la moglie Ilaria al campione Nicola Legrottaglie, e alla collaborazione con le associazioni locali, abbiamo vissuto una giornata indimenticabile”.

Glia ha fatto eco l’Assessore alla Pubblica Istruzione Jessica Valenza:”E’ stato un vero piacere partecipare all’iniziativa organizzata da alcune associazioni locali, che ha visto protagonista il grande calciatore Nicola Legrottaglie. Una giornata speciale, caratterizzata da entusiasmo e condivisione per i nostri piccoli bimbi e per i ragazzi degli istituti superiori “Hodierna” e “Virgilio”. Nicola Legrottaglie oltre ad essere un grande calciatore ha dimostrato di essere un grande uomo, raccontando a tutti noi la sua esperienza di vita, rappresentando un’importante occasione di crescita e ispirazione per i nostri giovani studenti e piccoli campioni. Giornate come quella di oggi, conclude l’assessore alla Pubblica Istruzione Jessica Valenza, sono la chiara dimostrazione di quanto sia fondamentale la collaborazione tra l’istituzione scolastica, l’amministrazione e le associazioni per offrire ai nostri ragazzi esperienze significative, capaci di lasciare un segno positivo nel loro percorso educativo e sportivo, per la loro crescita armoniosa e per lo sviluppo di una comunità coesa e dinamica.