Incidente stradale nell’Agrigentino, perde la vita il 24enne Flori Topalli

Incidente stradale nell’Agrigentino, perde la vita il 24enne Flori Topalli

Lun, 02/03/2026 - 12:50

Un morto e due feriti è il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla statale 410 “Di Naro”, nell’Agrigentino.

A scontrarsi, per cause ancora in corso di ricostruzione da parte dei carabinieri, sono stati un’auto con a bordo operai albanesi che andavano a lavorare nei campi e un camion che trasportava frutta e ortaggi. A perdere la vita è stato il ventiquattrenne Flori Topalli. I feriti – il conducente della macchina è in condizioni disperate – sono stati portati negli ospedali di Canicattì e Agrigento. (ANSA). (Foto: ildettaglioonline)

