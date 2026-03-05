Il canto fermo del “M. Tomaselli”: elegia di un tifo sovrano per la Nissa

C’è un’eleganza che non abita i tessuti, ma i silenzi; una nobiltà che non si fregia di blasoni, ma di sguardi composti. Al Marco Tomaselli, mentre l’ombra lunga di Pian del Lago abbracciava la sfida tra la Nissa e la Nuova Igea Virtus, è andato in scena un miracolo di rara e struggente bellezza. Oltre quattromila anime, strette in un abbraccio che profumava di dignità, hanno saputo trasformare lo stadio in un tempio laico del decoro.

Non è stato il fragore sguaiato che solitamente lacera le domeniche di provincia. È stato, semmai, un sussurro di tempesta, un tono quasi anglosassone dove la passione, pur ardendo ferocemente sotto la pelle, ha scelto la via della misura. Come se le nebbie del Nord fossero scese a carezzare il cuore della Sicilia, infondendo quel rigore fiero e silenzioso che trasforma lo spettatore in testimone e il tifo in un’arte del portamento.

Sui gradoni del Tomaselli, il tempo si è dilatato. In quegli spazi larghi e solenni, il pubblico nisseno non ha semplicemente assistito: ha officiato una messa di civiltà.

Il Respiro Corale: Quattromila cuori che hanno saputo tacere per lasciar parlare il gioco, ed esplodere solo quando il merito chiamava al grido, con una grazia che non conosceva l’offesa.

L’Estetica del Rispetto: Una correttezza adamantina, un velo di seta steso sopra l’agonismo, dove l’avversario è stato ospite e mai nemico, parte di un rito che eleva chiunque vi partecipi.

L’Anima di Caltanissetta: Una città che si è riscoperta aristocratica nel sentimento, capace di vestire i propri colori con la sobrietà di chi sa che la vera forza non ha bisogno di gridare per dimostrare di esistere.

Quella domenica, a Pian del Lago, non si è solo rincorso un pallone. Si è rincorsa un’idea di mondo. Lo “Stile Tomaselli” è diventato un’elegia vivente, la prova che il calcio può ancora essere il giardino dei giusti, un luogo dove la ferocia dell’appartenenza si inchina davanti alla bellezza del comportamento.

Caltanissetta ha cantato un inno senza parole, una melodia fatta di sguardi fieri e mani che battono per la vita, non per il livore. È questa la vittoria più dolce: aver dimostrato che si può essere devoti alla propria bandiera mantenendo l’anima intonsa, cristallina, sovrana nella sua imperturbabile eleganza.

Ma la bellezza, se non si fa memoria e radice, rischia di svanire come nebbia al primo raggio di sole. Quell’immagine di quattromila cuori composti non deve restare l’eccezione di un pomeriggio sospeso, ma farsi stemma e vessillo per ogni sfida che verrà. Il “Tomaselli” ha indicato una via: una nuova liturgia del tifo dove la forza risiede nella dignità e il ruggito si fa maturo.

Che questo stile diventi il nostro miglior acquisto, il fuoriclasse che non invecchia mai. Nelle domeniche future, quando il vento di Pian del Lago tornerà a soffiare tra le maglie biancoscudate, Caltanissetta saprà di avere un’arma segreta: quella sovranità dell’anima che non teme sconfitta, perché ha già vinto nella forma e nel rispetto.

Il domani ci attende, e noi lo guarderemo negli occhi con lo stesso portamento fiero, pronti a trasformare ogni partita in un nuovo capitolo di questo poema di civiltà. Perché essere della Nissa, da oggi, significa anche saper abitare il silenzio e il boato con la grazia di chi sa di appartenere a qualcosa di grande.