Geely corre anche a febbraio, da inizio 2026 vendite a 475 mila unità

(Adnkronos) – Milano, 7 mar. (Adnkronos) Geely Auto continua a rafforzare la propria posizione nel mercato automobilistico. A febbraio 2026 l’azienda ha venduto 206.160 auto, registrando il secondo mese consecutivo di crescita su base annua. Nei primi due mesi del 2026 le vendite complessive hanno raggiunto 476.327 veicoli, confermando il trend positivo del gruppo.

Un ruolo sempre più importante è giocato dai modelli 100% elettrici e ibridi (Nev, New Energy Vehicles) che includono i marchi Geely, Lynk & Co e Zeekr. A febbraio ne sono stati venduti 117.488, con una crescita del 19% su base annua. Nei primi due mesi dell’anno le vendite Nev hanno toccato 241.740 unità, in aumento del 10% rispetto al 2025. Anche sui mercati internazionali il gruppo registra una forte crescita. A febbraio le esportazioni hanno raggiunto 60.879 veicoli, con un aumento del 138% su base annua. Tra questi, 40.852 erano modelli Nev, pari al 67% delle vendite all’estero.

Tra i bestseller del marchio Geely – da poco sbarcato anche sul nostro mercato – spiccano la EX2 con 610.000 unità vendute a livello globale dal lancio e che nella seconda parte del 2026 sarà in vendita anche in Italia, la EX5, Suv completamente elettrico, che ha superato 250.000 unità vendute mentre il Suv ibrido Starray EM-i continua a registrare oltre 10.000 vendite al mese e ha superato 180.000 unità vendute dal debutto. Modelli che – si spiega dal gruppo – rappresentano il cuore dell’offerta internazionale del marchio e giocano un ruolo centrale anche nella strategia europea e italiana del gruppo. Nel frattempo, Geely continua ad ampliare la propria presenza nei mercati globali. Geely Starray EM-i è stato lanciato ufficialmente in Grecia, andando ad affiancare la EX5.

