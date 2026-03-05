CUPRA BORN si rinnova con più autonomia e tecnologia

(Adnkronos) –

CUPRA rinnova la sua offensiva nel segmento delle compatte elettriche con la nuova generazione di CUPRA Born, evoluzione della prima vettura 100% elettrica del marchio. Il modello si presenta con un design più audace, interni rivisitati e tecnologie di nuova generazione, confermando l’approccio non convenzionale del brand spagnolo. Tra le principali novità spicca il rinnovamento del linguaggio stilistico. Il frontale adotta il caratteristico “muso di squalo” e una nuova firma luminosa con fari Matrix LED triangolari, mentre al posteriore debutta il logo CUPRA tridimensionale illuminato integrato nel gruppo ottico. Anche la gamma colori si amplia con la nuova tinta Timanfaya Grey, affiancata da cinque ulteriori tonalità. All’interno l’abitacolo evolve con un’impostazione ancora più driver-centric, materiali sostenibili e una digitalizzazione più avanzata. Il sistema di infotainment cresce fino a 12,9 pollici con un nuovo sistema operativo basato su Android, affiancato da un Virtual Cockpit da 10,25 pollici e da un head-up display con realtà aumentata. Sul piano tecnico la gamma prevede tre configurazioni motore-batteria:

