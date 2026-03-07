Caltanissetta, “Vivi la pista”: un successo di sport e socializzazione

Si è svolta venerdì 6 marzo sulla pista di Atletica Leggera dello Stadio Marco Tomaselli la prima prova del meeting giovanile “Vivi La Pista”, manifestazione organizzata dal Comitato Territoriale UISP (Unione Italiana Sport Per tutti) e dalla ASD Cosmos Caltanissetta. Tantissimi gli atleti presenti, di età compresa fra i 5 e i 12 anni, che hanno dato prova delle loro abilità atletiche alla presenza dell’Assessore allo Sport del Comune di Caltanissetta Salvatore Petrantoni, del Delegato Provinciale del CONI Giuseppe Anzaldi e del Responsabile Attività Regionale UISP Enzo Bonasera, il quale ha portato i saluti del Presidente Regionale Sergio Vinciprova, rappresentanti degli Enti che hanno patrocinato la manifestazione.

Raggiante per l’ottima riuscita della manifestazione, il Presidente del Comitato Territoriale UISP Alfonso Tumminelli ha così commentato: “l’evento di oggi ha segnato, dopo tanti anni, il ritorno di una manifestazione ufficiale di atletica leggera sulla pista di Caltanissetta. Una bellissima giornata di sport e sana competizione. Vedere così tanti bambini e bambine felici è la ricompensa più grande per l’impegno che l’organizzazione di questa giornata ha richiesto”.

Fa eco alle parole di Tumminelli il Presidente della ASD Cosmos Caltanissetta Claudia Andolina, che aggiunge: “la nostra è una giovane realtà che ha raccolto il testimone di una società storica per Caltanissetta, la quale già in passato aveva contribuito alla crescita di intere generazioni. Con lo stesso entusiasmo e passione di allora, indirizziamo il nostro impegno verso i più giovani e la manifestazione è stata fortemente voluta dalla nostra Società proprio per favorire la loro crescita e far tornare a vivere la pista del nostro stadio. Un ringraziamento particolare va alle altre Società presenti oggi, che hanno offerto il loro prezioso contributo alla riuscita dell’evento”.

Tante le Associazioni di atletica leggera presenti al Tomaselli non solo con i loro atleti, ma anche per collaborare attivamente con l’organizzazione. Fra queste l’ASD Corri Serradifalco, l’ASD Atletica Mazzarino, l’ASD Bike & Run Caltavuturo, l’ASD Atletica Caltanissetta, l’ASD Track Club Master di Caltanissetta. I partecipanti hanno avuto modo di confrontarsi in diverse discipline, fra queste: velocità, mezzofondo, ostacoli, marcia, salto in lungo e lancio del Vortex. Ottime le prestazioni registrate, fra tutte svetta quella sui 1000 metri piani dell’atleta dell’ASD Bike & Running di Caltavuturo Silvia Cuccia, che ha fatto registrare il tempo di 3’18”9, prestazione fra le migliori a livello nazionale. Prossimi appuntamenti con “Vivi la Pista” il 17 aprile e il 24 maggio per continuare a vivere la pista all’insegna dell’amicizia e della sportività.