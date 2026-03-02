Caltanissetta, Servizio civile: 3 progetti di Casa Rosetta per 51 giovani, domande entro l’8 aprile

A Casa Rosetta nel 2026-2027 saranno 51 i giovani che potranno svolgere l’esperienza del Servizio civile universale con i progetti dell’Associazione approvati nei giorni scorsi dal Dipartimento della residenza del Consiglio. Il bando per la presentazione delle domande è stato già pubblicato; il termine scadrà alle ore 14 dell’8 aprile. Il Servizio Civile Universale presso l’Associazione Casa Rosetta, un’importante opportunità rivolta ai giovani che desiderano vivere un’esperienza significativa di impegno sociale, formazione e crescita personale all’interno di contesti educativi e socio-assistenziali qualificati. Il Servizio Civile rappresenta infatti un percorso capace di coniugare solidarietà e sviluppo delle competenze, consentendo ai partecipanti di maturare esperienze concrete nel lavoro di équipe, nella relazione d’aiuto e nella cittadinanza attiva, elementi sempre più rilevanti anche per il futuro professionale. A ciò si aggiunge un vantaggio concreto previsto dalla normativa vigente: coloro che portano a termine il Servizio Civile Universale beneficiano della riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici, un’opportunità significativa per chi intende intraprendere un percorso lavorativo nella pubblica amministrazione.

L’Associazione Casa Rosetta, da sempre attenta alla valorizzazione delle nuove generazioni e impegnata a investire nella formazione dei giovani, ospiterà complessivamente 51 volontari, inseriti in tre diversi progetti che coprono ambiti fondamentali dell’intervento sociale. Il progetto “Libera la vita”, dedicato alle dipendenze patologiche, prevede 19 posti disponibili e sarà realizzato nelle sedi di Caltanissetta, Partinico e Caltagirone; il progetto “SuperAbile”, rivolto all’area della disabilità, mette a disposizione 26 posti presso le sedi operative di Caltanissetta, Mussomeli, Mazzarino e Riesi; mentre il progetto “Comunità Insieme”,dedicato ai minori, offrirà 6 posti disponibili e si svolgerà nelle sedi operative di Roma e Ragusa. Attraverso questi percorsi i volontari saranno accompagnati da operatori esperti e coinvolti in attività educative, riabilitative e sociali che rappresentano un’occasione concreta di apprendimento sul campo e di crescita umana. Il Servizio Civile Universale presso Casa Rosetta si conferma così un’esperienza capace di unire formazione, impegno e prospettive future, offrendo ai giovani l’occasione di mettersi in gioco, acquisire competenze e contribuire attivamente al benessere della comunità.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate l’8 aprile esclusivamente in modalità online attraverso il sito ufficiale casarosetta.it, dove i giovani interessati potranno trovare tutte le indicazioni utili per la corretta compilazione e l’invio della candidatura. Per accedere alla piattaforma è necessario essere muniti di SPID, requisito indispensabile per completare la procedura. Si raccomanda vivamente di non attendere gli ultimi giorni per l’invio della domanda, in quanto, eventuali errori o inesattezze nella compilazione potrebbero infatti comportare il rigetto da parte del Ministero senza la possibilità di ripresentare l’istanza una volta scaduti i termini. Per qualsiasi difficoltà, chiarimento o necessità di supporto, i candidati potranno comunque rivolgersi alla biblioteca di Casa Rosetta, sita in contrada Bagno, palazzina C, dove sarà possibile ricevere informazioni e suggerimenti utili alla corretta presentazione della domanda. È inoltre consigliato visitare periodicamente il sito casarosetta.it per verificare eventuali nuovi avvisi o comunicazioni ufficiali relativi al bando.