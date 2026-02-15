Vannacci “sbarca” in Sicilia, nasce a Catania il comitato costituente di Futuro Nazionale

Anche Catania entra ufficialmente nella fase organizzativa di “Futuro Nazionale”, il movimento politico ispirato alla visione del generale Roberto Vannacci e già in fase di strutturazione in diverse città italiane.

Nasce infatti nel capoluogo etneo il comitato costituente provinciale, promosso da Marco Tanasi, che guiderà la fase organizzativa con l’obiettivo di costruire una presenza politica radicata, competente e strutturata sul territorio.

Il comitato avvierà nei prossimi giorni una serie di incontri pubblici e momenti di confronto programmatico, finalizzati alla definizione delle priorità locali e alla costruzione della rete territoriale.

Sul piano organizzativo sono già stati individuati i profili che ricopriranno il ruolo di portavoce del movimento a livello provinciale: si tratta di due professionisti di comprovata esperienza, un medico e una psicologa, le cui nomine ufficiali saranno formalizzate a breve. Una scelta che punta a coniugare competenza tecnica, sensibilità sociale e attenzione ai temi della sanità e del benessere collettivo.

“Non si tratta di un’iniziativa simbolica – dichiara Tanasi – ma dell’avvio di un percorso politico concreto, serio e destinato a crescere. Vogliamo dare voce ai cittadini che chiedono rappresentanza, identità e risposte reali. Catania può diventare un punto di riferimento per l’intera Sicilia orientale”.

Il progetto mira a coinvolgere professionisti, giovani, imprenditori e realtà civiche che intendono contribuire alla costruzione di una proposta politica coerente e radicata

“Il cambiamento nasce dal territorio, dall’ascolto e dalla responsabilità. Futuro Nazionale vuole essere una presenza stabile e credibile, capace di incidere realmente sulle scelte che riguardano la nostra comunità” – conclude Tanasi.