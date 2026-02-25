Scoperta un’autodemolizione clandestina nell’Agrigentino, due denunciati

Scoperta un’autodemolizione clandestina a Raffadali, in provincia di Agrigento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Raffadali e i militari del Centro anticrimine natura di Agrigento, oltre al personale dell’Arpa. L’area, in contrada Sant’Anna, era stata adibita per attività di autodemolizione in totale assenza delle autorizzazioni previste dalla legge. L’area è stata sequestrata e per due persone è scattata la denuncia: si tratta di un 40enne di Raffadali e di un 30enne residente a Porto Empedocle, accusati di gestione non autorizzata e abbandono di rifiuti in violazione della normativa prevista dal Testo unico dell’ambiente. Una volta giunti sul posto, i militari hanno scoperto su un terreno privato numerosi veicoli fuori uso e parti meccaniche accatastate, verosimilmente destinati allo smontaggio e al recupero dei componenti. All’interno del sito sono stati sequestrati due ciclomotori, 24 auto e tre furgoni non funzionanti e parzialmente smontati, oltre ad un natante, diversi motori di auto, numerose parti meccaniche e rifiuti speciali, tra cui pneumatici. (Sac/Dire)