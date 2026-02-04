Salute

Scontri Askatasuna, obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria per due arrestati

AdnKronos

Scontri Askatasuna, obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria per due arrestati

Mer, 04/02/2026 - 10:26

Condividi su:

(Adnkronos) – Obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria per i due torinesi accusati di resistenza a pubblico ufficiale e arrestati a seguito dei disordini scoppiati nel corso della manifestazione nazionale contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari all’esito dell’udienza di convalida. Per entrambi la Procura aveva chiesto la convalida dell’arresto e la misura in carcere.  
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta