Schifani: “Al lavoro per migliorare i trasporti in Sicilia”

“Sull’autostrada A19, Palermo-Catania, si sta realizzando una ristrutturazione completa. Quando mi sono insediato ho scoperto che non era mai stata fatta la manutenzione di questo asse viario, tanto che l’Anas sta attuando un piano di interventi. Nel giro di 2-3 si completerà l’intera ristrutturazione”. Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, in conferenza stampa a Palazzo d’Orleans, assieme al vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani al termine dell’incontro con rappresentanti del mondo dell’economia per fare il punto sugli interventi per i danni del ciclone Harry. Schifani ha parlato anche dei collegamenti ferroviari Palermo-Catania e Catania-Messina. “Il progetto della media velocità su 5 lotti sta andando avanti; si prevede di concludere in due anni vorando”. Mentre per attivare il servizio cargo nell’aeroporto di Comiso (Ragusa), il governatore ha indicato “un anno, al massimo un anno e mezzo”. “Su Comiso stiamo puntando molto come cargo – ha detto Schifani – Abbiamo stanziato le somme e abbiamo individuato le aree. Stiamo per avere parere favorevole dal Mase”. (ANSA).