Reading Wrapped 2025: l’evoluzione della lettura tra digitale e ascolto

(Adnkronos) – Il report Reading Wrapped 2025 di Rakuten Kobo, riflette un mutamento profondo nelle modalità di fruizione culturale, la lettura non è più un'attività statica, ma un'esperienza dinamica capace di adattarsi ai ritmi della vita contemporanea. Se i libri rimangono un rifugio essenziale per l'evasione, emerge chiaramente come il "tempo culturale" sia diventato un bene prezioso, concentrato strategicamente nei momenti di sospensione dal lavoro.

La novità più rilevante dell'ultimo anno riguarda gli audiolibri, che hanno registrato un incremento del 37% rispetto al 2024. Questa modalità di consumo, libera dai vincoli visivi, permette di integrare la narrazione nelle attività quotidiane, come gli spostamenti urbani o i lavori domestici. Tuttavia, il legame con la lettura tradizionale rimane indissolubile nei momenti di pausa: la domenica è il giorno preferito per il relax, mentre il picco massimo di fruizione nel 2025 è stato registrato il 17 agosto. Durante questa giornata, i lettori italiani hanno superato le 80 mila ore di lettura complessive, confermando che le vacanze estive restano il periodo d'elezione per immergersi nelle storie. L’analisi delle preferenze evidenzia una ricerca di coinvolgimento emotivo. Se i thriller, la narrativa e i romanzi storici mantengono la leadership, si assiste a una vera e propria impennata dei cozy mystery (+62%), sottogenere del giallo caratterizzato da atmosfere meno cupe e ambientazioni rassicuranti. Anche il fantasy e la fantascienza continuano il loro trend positivo con un +13%. La classifica dei bestseller dell'anno su Kobo mostra un equilibrio tra thriller internazionali e narrativa italiana d'autore:

Una mente assassina – Angela Marsons

La catastrofica visita allo zoo – Joël Dicker

L’ultimo segreto – Dan Brown

Miss Bee e il principe d’inverno – Alessia Gazzola

Tatà – Valérie Perrin

Delitto di benvenuto – Cristina Cassar Scalia

La levatrice – Bibbiana Cau

Tutta la vita che resta – Roberta Recchia

Come l’arancio amaro – Milena Palminteri

L’anniversario – Andrea Bajani

Le previsioni per il 2026 indicano un ritorno ai classici della letteratura, spinto da nuovi adattamenti cinematografici di opere come Cime tempestose e Orgoglio e pregiudizio.

Un altro fronte di crescita è rappresentato dalle fanfiction che, nate nelle community online, vengono sempre più spesso acquisite dai grandi editori. Questo fenomeno testimonia come la cultura del fandom stia influenzando direttamente il mercato mainstream, trasformando la narrativa digitale in bestseller fisici. Infine, si prevede l'esplosione dell'hockey romance, un filone che unisce passione sentimentale e competizione sportiva, già di grande successo nelle produzioni televisive internazionali.

