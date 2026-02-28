Precipita da un edificio nel Trapanese, morto operaio 50enne

Un operaio cinquantenne, Francesco Greco, è morto ieri in un cantiere di Mazara del Vallo, dove stava eseguendo degli interventi tecnici. Sull’accaduto indagano i carabinieri. La notizia è riportata dalla stampa locale. “Alla famiglia di Francesco Greco – ha detto il sindaco della città del Trapanese, Salvatore Quilici – rivolgo la mia vicinanza più sincera e il cordoglio dell’intera comunità mazarese. In momenti come questo mancano le parole. Ora serve chiarezza, senza zone d’ombra. Ogni aspetto dovrà essere verificato con rigore. La sicurezza sul lavoro non è un principio astratto, è una responsabilità concreta che non può conoscere distrazioni”. “Non ci sono più parole per descrivere lo strazio di fronte a una vita spezzata sul posto di lavoro – ha affermato il segretario della Uil di Trapani Tommaso Macaddino – ogni volta che un lavoratore perde la vita, è una ferita mortale per l’intera comunità e una sconfitta per il sistema Paese che non riusciamo ad accettare”. (ANSA).