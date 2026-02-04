Salute

Milano Cortina, Snoop Dogg tedoforo ‘a sorpresa’ sotto la neve (finta)

AdnKronos

Mer, 04/02/2026 - 12:35

(Adnkronos) – Una sorpresa nel viaggio della fiamma olimpica, a due giorni dall'accensione del braciere di Milano Cortina 2026. Nella tappa di Gallarate oggi, giovedì 4 febbraio, tra i tedofori si è visto anche Snoop Dogg, leggenda mondiale del rap. Uno dei tanti tedofori che sta accompagnando la fiamma olimpica lungo l'Italia, in vista della cerimonia di apertura del 6 febbraio.  Snoop Dogg ha contribuito al viaggio della fiamma con i canonici duecento metri, indossando la divisa ufficiale messa a disposizione dal comitato organizzatore e avazando con il suo classico stile, accompagnato da una folla in estasi. Tra selfie, sorrisi e un po' di rap. Nota di colore: ad accompagnare il suo passaggio, anche un'iconica nevicata (solo scenografica).  
—milano-cortina-2026/protagonistiwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

