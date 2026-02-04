Lecce, donna trovata morta in casa

(Adnkronos) – Una donna di 49 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Melissano, in provincia di Lecce. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri per comprendere i motivi del decesso. A dare l'allarme è stato il proprietario della casa che ha allertato il 118 ma per la donna non c'era nulla da fare.

