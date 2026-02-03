Iran, presidente Pezeshkian: “Ho chiesto a ministro Araghchi di negoziare con Usa”

Salute

Mar, 03/02/2026 - 07:15

(Adnkronos) – Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha annunciato di aver dato mandato al ministro degli Esteri, Abbas Araghchi, di avviare negoziati diretti con gli Stati Uniti. In un post su X ha scritto: "Ho dato istruzioni al mio ministro degli Esteri affinché, purché sussistano condizioni adeguate – prive di minacce e aspettative irragionevoli – si proceda a negoziati equi e imparziali nel quadro dei nostri interessi nazionali". I colloqui con l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff dovrebbero iniziare venerdì a Istanbul. 
