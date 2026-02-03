Salute

Francia, 14enne accoltella insegnante al liceo: la professoressa è grave, arrestato il ragazzo

Mar, 03/02/2026 - 16:45

(Adnkronos) – Uno studente di 14 anni ha accoltellato la sua professoressa in un liceo di Sanary-sur-Mer, in Francia, colpendola all'addome e al braccio. Lo riporta l'emittente francese Bfmtv citando fonti di polizia e della procura. La professoressa è stata ferita in modo grave ed è stata portata dai vigili del fuoco nell'ospedale Saint-Anne a Tolone, dove è ricoverata in prognosi riservata. La docente di arte è stata colpita in cortile "tre o quattro volte" dallo studente, che ora è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio, come spiega la procura. "Il mio pensiero va immediatamente alla vittima, alla sua famiglia e all'intera comunità educativa", ha dichiarato il ministro dell'Istruzione Edouard Geffray, che ha anche annunciato che si sarebbe "recato immediatamente sul posto". 
