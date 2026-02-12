Carnevale: Santanchè, turismo italiano più attrattivo dei competitor europei

Per la settimana del Carnevale, il tasso di saturazione OTA italiano (40,8%) supera quello di Spagna (37,4%), Grecia (30,45%) e Francia (29%). Venezia, Viareggio, Ivrea, Putignano, Acireale, Cento: il giro d’affari stimato di oltre 1,5 miliardi di euro

“La settimana del Carnevale, con un tasso di saturazione quasi al 41%, prospetta sia una crescita di circa il 2% sullo scorso anno che una performance migliore rispetto ai principali competitor europei, quali Spagna, Grecia e Francia. L’Italia, grazie anche alle iconiche manifestazioni di localit? grandi e piccole come Venezia, Viareggio, Ivrea, Putignano e Acireale, riconferma la maggiore attrattivit? del nostro sistema turistico a livello internazionale. Il Carnevale, insomma, dipinge a tinte brillanti il quadro del turismo italiano, mostrando una domanda diffusa e ben distribuita sull’intero territorio, da Nord a Sud, fungendo al contempo da leva strategica di distribuzione e destagionalizzazione dei flussi”.

Con queste parole, il ministro del Turismo Daniela Santanch? commenta i dati sul Carnevale elaborati dall’Ufficio Statistica del Ministero del Turismo, su varie fonti (Data Appeal, CST – Centro Studi Turistici Firenze per Assoturismo Confesercenti, CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Fondazione Carnevale di Acireale, Fondazione Carnevale di Putignano, Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea).

In particolare, per il 2026 si stima un giro d’affari complessivo di oltre 1,5 miliardi di euro, con Venezia, meta principale del periodo, che genera un valore economico superiore ai 200 milioni di euro e Viareggio che si assesta su circa 80 milioni.

Ma il Carnevale italiano va oltre Venezia e Viareggio. Tra i principali vettori di crescita, nel 2025, le cinque giornate della Battaglia delle Arance dello Storico Carnevale di Ivrea hanno fatto registrare oltre 120 mila presenze, il Carnevale di Putignano ha attratto oltre 18 mila spettatori nella giornata conclusiva e quello di Acireale ha chiuso con quasi 73 mila biglietti venduti e incassi superiori a 664 mila euro.