Canon Italia, Paolo Tedeschi nominato responsabile della sede di Roma

(Adnkronos) – Canon Italia annuncia la nomina di Paolo Tedeschi a manager responsabile della sede di Roma di Canon Italia, situata in via Carlo Veneziani 58. Il nuovo incarico si aggiunge al ruolo di head of corporate communications, marketing & sustainability, con l’obiettivo di rafforzare la presenza istituzionale di Canon. Un percorso professionale solido e poliedrico quello di Paolo Tedeschi, che vanta una lunga carriera all'interno di Canon Italia, iniziata nel 2011 come sales executive per la divisione business services. Grazie a una crescita costante, ha ricoperto posizioni di crescente responsabilità, da marketing manager Cbs a marketing & external relations manager. Nel settembre 2016 è stato nominato corporate communications and marketing services senior manager, assumendo la guida della comunicazione aziendale. Oggi, come head of corporate communications marketing & sustainability, coordina le strategie di comunicazione istituzionale e sostenibilità, alle quali si affianca ora la strategica responsabilità della sede romana. La sede di Roma, cambiata nel febbraio 2025, rappresenta un vero hub di innovazione e collaborazione: uno spazio luminoso, funzionale e moderno che offre ai dipendenti un ambiente di lavoro stimolante e piacevole, e ai clienti un luogo di confronto e vicinanza, in cui è possibile anche testare le nuove tecnologie Canon. “Questa nomina rappresenta il riconoscimento dell’impegno di Paolo e della fiducia che riponiamo nella sua capacità di rappresentare Canon nei rapporti istituzionali, verso le Associazioni di categoria, e con il variegato mondo degli stakeholder, a sostegno delle relazioni di business” ha dichiarato Javier Tabernero da Veiga, ceo di Canon Italia. “Siamo certi di aver scelto la persona giusta; Paolo, grazie alla sua esperienza e capacità di relazione ad ogni livello, continuerà a promuovere il dialogo, l’immagine e i valori aziendali, favorendo un ambiente di lavoro collaborativo e orientato ai risultati”. Paolo Tedeschi, ha commentato: “Guidare la sede di Roma rappresenta un’opportunità per contribuire a modellare il futuro di Canon in un territorio ricco di energia, competenze e potenzialità. La nostra missione sarà portare l’innovazione sempre più vicino alle persone, alle aziende e alle organizzazioni, trasformandola in valore concreto per la comunità. Credo profondamente che luoghi di lavoro aperti, stimolanti e orientati al benessere siano il motore del cambiamento: per questo il mio impegno, con il sostegno del leadership team e dei colleghi tutti, sarà fare di questa sede un hub d’avanguardia, dove relazioni umane e tecnologia convergano per generare impatto positivo e duraturo”.

