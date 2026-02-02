Salute

Bologna, è morta in ospedale la 12enne caduta venerdì scorso dal quarto piano

Lun, 02/02/2026 - 21:40

(Adnkronos) – E' morta la ragazzina di 12 anni che venerdì scorso era precipitata dal quarto piano di un palazzo a Bologna. Al momento della tragedia la 12enne si trovava in casa con i genitori. Scattato l'allarme, la giovane è stata trasportata in condizione critiche in ospedale.  Su quanto accaduto sono in corso gli accertamenti della polizia di Bologna. In base alle prime verifiche si tratterebbe di un tragico incidente.  
