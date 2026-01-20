Telecamere di sorveglianza al Villaggio Santa Barbara, Bellavia incalza l’Amministrazione

Il consigliere comunale Luigi Bellavia, esponente del gruppo Orgoglio Nisseno, torna a sollecitare l’Amministrazione comunale sulla necessità di installare sistemi di videosorveglianza al Villaggio Santa Barbara, presentando una nuova interrogazione consiliare indirizzata al sindaco e alla giunta.

Nel documento, Bellavia ricorda come il tema fosse già stato oggetto di precedenti atti ispettivi e sottolinea come, nelle ultime settimane, la situazione dell’area sia ulteriormente peggiorata. In particolare, vengono segnalati due episodi di furto ai danni del bar di Corso Italia e una persistente presenza di rifiuti di ogni genere nella zona circostante, condizioni che – evidenzia il consigliere – incidono negativamente sia sul decoro urbano sia sulla percezione di sicurezza dei residenti e degli operatori commerciali.

Secondo Bellavia, il clima di crescente preoccupazione tra cittadini ed esercenti rende ormai non più rinviabile un intervento concreto. L’installazione di telecamere di sorveglianza viene indicata come uno strumento utile non solo alla prevenzione dei reati, ma anche a supporto dell’attività di controllo del territorio e a tutela della vivibilità del quartiere.

Con l’interrogazione, il consigliere chiede innanzitutto se l’Amministrazione sia a conoscenza dei recenti episodi di furto e delle condizioni di degrado segnalate. Bellavia domanda inoltre per quali ragioni, nonostante le precedenti sollecitazioni, non si sia ancora proceduto all’installazione delle telecamere e quali iniziative si intendano adottare per accelerare l’iter presso gli uffici competenti.

Infine, l’esponente di Orgoglio Nisseno sollecita indicazioni chiare sulle tempistiche previste per la realizzazione dell’intervento, chiedendo una risposta scritta e/o orale in Consiglio comunale, affinché venga fatta piena luce sulle intenzioni dell’Amministrazione e sulle azioni che si intendono mettere in campo per garantire maggiore sicurezza al Villaggio Santa Barbara.