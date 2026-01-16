Tajani: “Schifani sta governando bene, risultati economici positivi in Sicilia”

CATANIA – “Schifani sta governando, sta governando bene, io penso al risultato del Pil che in Sicilia è cresciuto più che nel resto d’Italia in percentuale, quindi vuol dire che Forza Italia sta governando bene”. Lo ha detto a Catania il vice premier Antonio Tajani rispondendo ai giornalisti in merito all’ipotesi di una ricandidatura a presidente della Regione siciliana dell’attuale governatore Renato Schifani.

“Forza Italia – ha aggiunto Tajani – è una forza politica che ha la responsabilità principale di guidare la coalizione del centrodestra e i risultati economici, che sono poi quelli che contano di più, sono risultati economici positivi. Poi – ha evidenziato – quando si voterà si faranno le liste, si vedrà tutto quello che c’è da vedere, ma adesso posso soltanto dire che i risultati sono positivi, evitiamo di trasformare tempeste in un bicchiere d’acqua, in grandi crisi politiche perché non ci sono”.