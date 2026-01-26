Sicilia, sopralluoghi del presidente dell’Ars Galvagno nelle zone colpite dal ciclone Harry

“Ero un giovane universitario quando nel 2009 ci fu l’alluvione a Giampilieri a Messina. Con tanti amici partimmo da Catania per aiutare la comunità che era completamente in ginocchio, con le case sommerse dal fango (morirono 37 persone). Avrei voluto non vedere più scene simili invece purtroppo le stiamo vivendo nelle zone colpite dal ciclone Harry e a Niscemi. Sto rivivendo, anche se in veste differente, quello che è accaduto tempo fa”. Così il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno (FdI), che sta effettuando sopralluoghi in alcune zone danneggiate dal ciclone tra cui Nizza di Sicilia, Roccalumera, Furci Siculo, Santa Teresa Riva e nel pomeriggio Niscemi (Caltanissetta). “Noi stiamo facendo la nostra parte – dice Galvagno – Il governo di Renato Schifani ha già stanziato 70 milioni di euro, il governo Meloni oggi probabilmente dichiarerà lo stato di emergenza. Ci auguriamo che questa volta non si perda neppure un minuto, non bisogna sottovalutare l’effetto dei danni sul turismo e sui mancati guadagni. Gli interventi dovrebbero essere tre: per i Comuni (strade, edifici), per i privati (abitazioni) e le attività commerciali con particolare attenzione ai balneari. Quale turista va in un posto dove non trova la strada, l’acceso a una spiaggia o magari un ristorante dove andare a mangiare?”. (ANSA).