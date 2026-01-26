Schifani: “Non è l’ora delle polemiche, l’emergenza non è per dissesto. Risorse Ponte sullo Stretto?Quanto è avvenuto è un fatto straordinario”

“Questo non è il momento delle polemiche, almeno per quanto mi riguarda è il momento della coesione, della mobilitazione, dell’impegno. Io mi sto concentrando su questo, le polemiche le lascio ad altri”.

Lo ha detto il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani, prima di partecipare al Consiglio dei ministri che delibererà lo stato d’emergenza per le regioni colpite nei giorni scorsi dal maltempo, rispondendo alle opposizioni che chiedono di investire sul dissesto idrogeologico le risorse destinate al Ponte sullo Stretto.

“In dissesto idrogeologico noi siamo molto ferrati, abbiamo delle somme, ci sono tanti progetti, ma quello che è successo, sia chiaro – ha aggiunto -, non è un problema di dissesto geologico. Questo è un fatto straordinario che ha fatto impazzire il mare, quindi e le coste colpite sono state quelle urbanizzate