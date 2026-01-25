Salute

Musumeci: “Seguo evoluzione della grave frana in intero rione nel Nisseno”

Dom, 25/01/2026 - 19:24

“Seguo l’evoluzione del grave fenomeno franoso che sta interessando un intero quartiere di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Le alterazioni del terreno si sono accentuate nelle ultime ore, probabilmente anche a causa delle piogge intense, ed è stato necessario evacuare alcune famiglie. Ho sentito il sindaco della cittadina, Massimiliano Conti, assicurando la massima collaborazione del governo Meloni e del nostro Dipartimento nazionale di Protezione civile, che ha già disposto l’invio di un team di tecnici, a supporto del personale regionale e locale già attivo sul posto”. Lo dichiara il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, dopo il sopralluogo in Calabria in alcune aree colpite dal ciclone. (ANSA).

