Musumeci: “Seguo evoluzione della grave frana in intero rione nel Nisseno”

“Seguo l’evoluzione del grave fenomeno franoso che sta interessando un intero quartiere di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Le alterazioni del terreno si sono accentuate nelle ultime ore, probabilmente anche a causa delle piogge intense, ed è stato necessario evacuare alcune famiglie. Ho sentito il sindaco della cittadina, Massimiliano Conti, assicurando la massima collaborazione del governo Meloni e del nostro Dipartimento nazionale di Protezione civile, che ha già disposto l’invio di un team di tecnici, a supporto del personale regionale e locale già attivo sul posto”. Lo dichiara il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, dopo il sopralluogo in Calabria in alcune aree colpite dal ciclone. (ANSA).