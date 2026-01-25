Maltempo, Ignazio La Russa in Sicilia: “Tornerò a verificare che non si gabbi il santo”

“Credo che l’impegno” del governo sia “non solo quello di destinare le risorse necessarie, ma il tentativo di fare presto. Il mio appello amichevole, non è un rimprovero, un appello ai media prima ancora che al governo, che si riunisce domani, è di dare contezza di quello che è avvenuto e della necessità di fare in fretta a ricostruire. Poi c’è bisogno della collaborazione dei sindaci e di tutti i cittadini e di tutte le istituzioni. Siccome non sono estraneo a questo territorio, io tornerò qui regolarmente, periodicamente, a verificare che passata la festa, non si gabbi il santo”.

Lo ha detto parlando con i cronisti il presidente del Senato, Ignazio La Russa, oggi in visita in alcune località della Sicilia, Letojanni, Mazzeo, Acitrezza e Catania, colpite dall’ondata di maltempo nei giorni scorsi. “Farei partire una grande raccolta di solidarietà, anche di risorse, con l’aiuto delle televisioni, con l’aiuto dei giornali. Spero che lo facciano i media, a cui potermi accodare”,